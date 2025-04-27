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В Совфеде РФ высказались о запрете советских и российских флагов в Германии

Сенатор Пушков: Германия стремится взять идеологический реванш над СССР и РФ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Немецкие власти решили запретить демонстрацию советских и российских флагов на 8 и 9 мая, так как хотят отомстить Москве и взять «идеологический реванш». Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание, что запрет коснулся только флагов СССР и РФ. По его словам, с демонстрацией символики стран — союзниц гитлеровской Германии никаких проблем почему-то не возникло.

«Отдает идеологическим реваншем — пока. За реваншем идеологическим, как правило, следует реванш политический и военный», — подчеркнул парламентарий.

Пушков добавил, что запрет на демонстрацию флагов победившего нацизм государства — это очевидный шаг к возвращению «милитаристской и антироссийской» Германии.

14 апреля будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что власти страны примут решение об отправке крылатых ракет Taurus на Украину, если им удастся согласовать этот шаг с другими европейскими странами. В то же время он подчеркнул, что Киев должен получить возможность влиять на ход вооруженного конфликта и наконец «выйти из оборонительной позиции».

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как он сказал, большинство европейских держав не склонны к поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине и предпочитают провоцировать продолжение боевых действий.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Фридриха Мерца «нацистом».

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