В Кремле оценили слова будущего канцлера Германии о поставках Taurus на Украину

Страны — члены Европейского союза (ЕС) не склонны к поиску путей для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать высказывание будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности поставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus на Украину при выполнении определенных условий.

«Он [Мерц] является сторонником ужесточения позиции и сторонником шагов, которые приведут к эскалации. Аналогичную позицию видим в других европейских столицах», — отметил Песков.

По его словам, многие страны — члены ЕС предпочитают провоцировать продолжение боевых действий, а не искать способы их завершения.

14 апреля будущий канцлер Германии сообщил, что немецкие власти примут решение об отправке Taurus на Украину, только если им удастся согласовать этот шаг с другими европейскими государствами. В то же время Мерц подчеркнул, что Киев должен «выйти из оборонительной позиции» и получить возможность влиять на ход вооруженного конфликта.

Позже газета The Financial Times написала, что Мерц также не исключает использования немецких дальнобойных ракет для ударов по Крымскому мосту.

Ранее в Государственной думе РФ отреагировали на заявление будущего канцлера Германии об ударах по Крымскому мосту.