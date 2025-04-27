В Госдуме отреагировали на обвинения Трампа в адрес Путина

Президент США Дональд Трамп нервничает из-за того, что не может уложиться в сроки, в которые обещал украинский конфликт, и поэтому обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в якобы нежелании прекратить конфликт. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что Трамп нервничает по поводу того, что в сроки не укладывается, которые он в очередной раз обещал мировой общественности (остановить конфликт. — «Газета.Ru»). Поэтому он просто сейчас пытается найти каких-то виновных. Но я бы не стал бы делать акцент на его заявлении. Вопрос идет, двигается, и мы понимаем, что это попытка подтолкнуть, ускорить решение вопроса», — сказал парламентарий.

26 апреля Трамп раскритиковал Путина впервые за последнее время. Это произошло после встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, у главы РФ «не было никаких причин обстреливать» ракетами Украину «в течение последних нескольких дней». Хозяин Белого дома считает, что, возможно, российский президент «не хочет заканчивать» конфликт, и «с ним нужно поступить по-другому, с помощью банковских или вторичных санкций».

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.