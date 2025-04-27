Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на обвинения Трампа в адрес Путина

Депутат Чепа: Трамп нервничает из-за сроков завершения украинского конфликта
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп нервничает из-за того, что не может уложиться в сроки, в которые обещал украинский конфликт, и поэтому обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в якобы нежелании прекратить конфликт. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что Трамп нервничает по поводу того, что в сроки не укладывается, которые он в очередной раз обещал мировой общественности (остановить конфликт. — «Газета.Ru»). Поэтому он просто сейчас пытается найти каких-то виновных. Но я бы не стал бы делать акцент на его заявлении. Вопрос идет, двигается, и мы понимаем, что это попытка подтолкнуть, ускорить решение вопроса», — сказал парламентарий.

26 апреля Трамп раскритиковал Путина впервые за последнее время. Это произошло после встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, у главы РФ «не было никаких причин обстреливать» ракетами Украину «в течение последних нескольких дней». Хозяин Белого дома считает, что, возможно, российский президент «не хочет заканчивать» конфликт, и «с ним нужно поступить по-другому, с помощью банковских или вторичных санкций».

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами