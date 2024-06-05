Совершена атака на посольство США в Ливане

Сириец открыл огонь по посольству США в Бейруте. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что стрельба привела к пожару на территории рядом со въездом в дипмиссию.

Злоумышленник был ранен и задержан ливанскими военными. Его доставили в местную больницу для оказания помощи.

В посольстве уточнили, что объекты и дипломатическая команда не тронуты, сейчас они в безопасности.

В последнее месяцы посольства США на Ближнем Востоке неоднократно подвергались обстрелам или провокациям. В частности, 8 декабря 2023 года окрестности американского посольства в особо охраняемой «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде подверглись ракетному обстрелу.

20 сентября выстрелы прозвучали у здания американской дипмиссии в Ливане. В дальнейшем Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства США в Бейруте покинуть страну.

Раннее сообщалось, что сотрудники посольства США в Киеве спустились в укрытия из-за ракетных ударов.