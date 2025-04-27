Политолог рассказал о «крахе иллюзий» Трампа об украинском кризисе

Президент США Дональд Трамп в первые 100 дней на посту главы государства пережил «крах иллюзий» о сроках урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Как он сказал, за последние три месяца отношение хозяина Белого дома к украинскому кризису изменилось. В том числе Трамп осознал, что завершению боевых действий препятствует не только Киев, но и финансирующие его европейские страны.

Блохин обратил внимание, что перед вступлением в должность президент США обещал добиться прекращения огня на Украине всего за 24 часа. При этом сейчас он угрожает выйти из переговорного процесса, так как хочет «сохранить лицо» на фоне продолжающихся боевых действий.

«А как можно сохранить лицо? Понятно, что получить какую-то прибыль. Прибыль может исчисляться не только в долларах, но и в политическом престиже. <...> Единственное, какой престиж может получить Трамп, это как раз его мирные инициативы», — пояснил политолог.

Он уточнил, что многие государства уже пытались стать посредниками между Москвой и Киевом. Среди них — Турция, КНР и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По словам Блохина, если после всех предыдущих неудач Трамп добьется успеха в урегулировании конфликта, то сможет значительно увеличить свой политический рейтинг. В таком случае его начнут считать «главным миротворцем Европы».

26 апреля хозяин Белого дома пригрозил выйти из мирного процесса по Украине, если стороны конфликта не примут его план по урегулированию. В том числе представленный американским лидером документ предусматривает отмену санкций, признание Крыма частью РФ де-юре и отказ Украины от членства в НАТО.

Ранее Трамп назвал «нелепой» идею возвращения Украине всех утраченных территорий.