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Трамп пригрозил выйти из мирного процесса по Украине, если не примут его план

Times: Трамп грозит выйти из мирного процесса по Украине
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Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил выйти из мирного процесса по Украине, если его план мирного урегулирования не будет принят. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение», — сообщает издание.

План американского президента предусматривает снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция украинского президента Владимира Зеленского. По словам американского лидера, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европа и Украина представили США список предложений по урегулированию конфликта.

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