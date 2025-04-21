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Песков заявил, что Путин оговорился про диалог с президентом Бразилии

Песков: слова Путина про диалог с президентом Бразилии были оговоркой
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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сегодня общался по телефону не с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, а с главой Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирилом Рамапосой. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

21 апреля Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ заявил, что провел телефонный разговор с Лулой, отметив, что у них «очень тесные контакты».

«Нет, он оговорился, речь шла о телефонном разговоре с Рамапосой», — уточнил Песков, отвечая на вопрос журналиста.

По данным пресс-службы Кремля, Путин и Рамапоса обсудили двустороннее сотрудничество и урегулирование на Украине. Кроме того, российский президент поздравил коллегу с предстоящим национальным праздником ЮАР — Днем свободы.

До этого пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что визит Зеленского в Южно-Африканскую Республику перенесли с 10 на 24 апреля. Магвенья добавил, что стремление ЮАР по вопросу разрешения конфликта на Украине совпадает с позицией США.

Ранее Путин заявил о провале попыток Запада нанести поражение России.

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