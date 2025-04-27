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Поддубный рассказал о борьбе России с глобализмом

Военкор Поддубный: Россия в Курской области противостояла Украине и глобалистам
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Валерий Мельников/РИА Новости

Россия во время боев в Курской области противостояла Украине и всем государствам, которые представляют блок глобалистов и стремятся нанести ей поражение. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

По его словам, «вся мощь разведывательного сообщества» западных стран оказывала Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощь после вторжения в российский регион. Зарубежные партнеры Киева, а также военно-промышленный комплекс государств — членов НАТО принимали в этой «операции» косвенное участие.

«То есть это была битва не только против Украины, это была битва против, если хотите, всех глобалистов, которые сейчас до сих пор хотят нанести военное поражение России и разрушить нашу страну», — подчеркнул Поддубный.

Он добавил, что сражения на территории Курской области продолжались 264 дня. В это время бойцы Вооруженных сил РФ проявляли решимость и военную хитрость, что позволило им одолеть украинские формирования.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. В свою очередь, глава государства отметил, что разгром украинских войск в приграничном регионе создает условия для успешных действий российских подразделений на иных направлениях фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили о несостоятельности планов Украины по Курской области.

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