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Эксперт заявил, что демонические силы «отравили» Трампа в соборе Святого Петра

Политолог Марков: Трамп преобразился после встречи с Зеленским в Ватикане
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Президент США Дональд Трамп преобразился после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ватикане. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

«Трамп преобразился. Он уже второй раз за два дня потребовал от [президента России Владимира] Путина не наносить удары по украинским городам», — написал политолог.

Эксперт добавил, что Трамп в своих высказываниях допустил, что Путин пытается обмануть его, говоря о своем желании мира. Глава Белого дома заявил, что российский лидер на самом деле якобы стремится продлить войну. Более того, американский президент пригрозил России усилить вторичные санкции и санкции против банков, указал Марков.

Политолог обратил внимание, что такие заявления прозвучали всего через несколько часов после встречи Трампа с Зеленским в соборе Святого Петра в Риме.

«Да, я был прав, — демонические черные силы Зеленского и Макрона отравили Трампа в соборе Святого Петра», — заключил Марков.

Зеленский встретился с лидером США Трампом в Ватикане во время прощания с папой римским Франциском. Во время церемонии Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Зеленским подошли к Трампу и побеседовали.

После этого американский и украинский лидеры сели на стулья и пообщались в течение 15 минут. Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете.

После беседы Трамп обвинил Путина в затягивании конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, зачем Зеленский поехал к Макрону.

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Переговоры о мире на Украине
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