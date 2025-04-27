Стало известно, зачем Зеленский поехал к Макрону

Боуз: Зеленский поехал к Макрону, чтобы раскрыть детали беседы с Трампом

После беседы с главой Белого дома Дональдом Трампом в Ватикане украинский президент Владимир Зеленский поехал к французскому лидеру Эммануэлю Макрону, чтобы рассказать подробности разговора. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети Х.

«Когда президент Трамп покинул Ватикан и вернулся в Штаты, наркофюрер немедленно отправился на романтическую чашечку кофе с Макролеоном, чтобы доложить ему каждое слово Трампа», — написал Боуз.

Зеленский встретился с лидером США Трампом в Ватикане во время прощания с папой римским Франциском. Они обсудили вопросы, касающиеся полного прекращения огня на Украине, и договорились о встрече после церемонии. Во время церемонии Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Зеленским подошли к Трампу и побеседовали.

После этого американский и украинский лидеры сели на стулья и пообщались в течение 15 минут. Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете.

Однако Трамп улетел в США, а Зеленский в итоге разговаривал с Макроном. Стороны обоих лидеров назвали встречу хорошей и продуктивной. После беседы Трамп обвинил президента России Владимира Путина в затягивании конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США указали на виновных в саботаже переговоров по Украине.