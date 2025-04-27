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Британское издание случайно раскрыло личности спецназовцев королевства

Times: личности британских спецназовцев были раскрыты из-за армейских публикаций
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Reuters

Личности членов британских спецподразделений были раскрыты из-за публикаций, связанных с армией страны. Об этом сообщает газета Times.

«Личности действующих членов секретных спецподразделений Великобритании непреднамеренно раскрывались в интернете более десяти лет двумя источниками публикаций, связанными с британской армией», — говорится в сообщении.

Из-за утечек стали известны имена не менее 20 солдат элитных подразделений британской армии. После сообщения об этом материалы издания были удалены из общего доступа.

В начале года в работе на британскую разведку заподозрили жену бывшего президента Сирии Башара Асада Асму в работе на британскую разведку. Сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф заявил, что опубликовал некие документы, которые якобы подтверждают связь Асмы Асад с разведкой Великобритании.

До этого газета The Times писала, что супруга бывшего сирийского президента Башара Асада Асма не может вернуться в Лондон, где родилась, чтобы продолжить борьбу с раком.

Ранее британская разведка признала участие Лондона в скрытых операциях на Украине.

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