Личности членов британских спецподразделений были раскрыты из-за публикаций, связанных с армией страны. Об этом сообщает газета Times.

«Личности действующих членов секретных спецподразделений Великобритании непреднамеренно раскрывались в интернете более десяти лет двумя источниками публикаций, связанными с британской армией», — говорится в сообщении.

Из-за утечек стали известны имена не менее 20 солдат элитных подразделений британской армии. После сообщения об этом материалы издания были удалены из общего доступа.

В начале года в работе на британскую разведку заподозрили жену бывшего президента Сирии Башара Асада Асму в работе на британскую разведку. Сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф заявил, что опубликовал некие документы, которые якобы подтверждают связь Асмы Асад с разведкой Великобритании.

До этого газета The Times писала, что супруга бывшего сирийского президента Башара Асада Асма не может вернуться в Лондон, где родилась, чтобы продолжить борьбу с раком.

Ранее британская разведка признала участие Лондона в скрытых операциях на Украине.