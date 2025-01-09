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Асму Асад заподозрили в работе на британскую разведку

Sky News Arabia: жену Асада подозревают в работе на разведку Великобритании
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Hamad I Mohammed/Reuters

Жену бывшего президента Сирии Башара Асада Асму подозревают в работе на британскую разведку, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала, сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф заявил, что опубликовал некие документы, которые якобы подтверждают связь Асмы Асад с разведкой Великобритании.

«Они (документы. — «Газета.Ru») содержат дополнительные подробности о связях британской разведки с Асмой аль-Асад, поскольку она получила работу в американском банке JP Morgan в Лондоне при поддержке сотрудницы британской разведки Элизы Боулер, которая обеспечила ей работу», — отмечается в сообщении.

В публикации уточняется, что власти Сирии могли знать о таких контактах Асмы, и Хафез Асад, занимавший тогда пост президента республики, был против свадьбы своего сына Башара с Асмой.

До этого газета The Times писала, что супруга бывшего сирийского президента Башара Асада Асма не может вернуться в Лондон, где родилась, чтобы продолжить борьбу с раком.

Ранее родственники Асада были задержаны при попытке покинуть Ливан.

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