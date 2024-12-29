СМИ: жена Асада не может вернуться в Британию для лечения от рака

Супруга бывшего сирийского президента Башара Асада Асма не может вернуться в Лондон, где родилась, чтобы продолжить борьбу с раком. Об этом пишет The Times.

Как сообщает газета, срок действия британского паспорта женщины закончился четыре года назад. Источники в МВД Соединенного Королевства подтвердили, что у Асад нет действующего документа. По словам одного из них, глава ведомства Иветт Купер не намерена разрешать женщине въезд в страну из-за проблем со здоровьем.

В середине декабря The Jerusalem Post писала, что супруга бывшего президента Сирии Башара якобы оказалась недовольна жизнью в Москве, куда пришлось приехать после захвата повстанцами Дамаска в начале месяца, и подала на развод. Израильские журналисты утверждали, что она собиралась переехать в Великобританию. Позднее The Telegraph выяснила, что Асад переживает рецидив лейкемии и находится на изоляции.

Ранее родственники Асада были задержаны при попытке покинуть Ливан.