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Британская разведка признала участие Лондона в скрытых операциях на Украине

Глава MI-6 Мур признал участие Лондона в скрытых операциях по помощи Украине

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Reuters/Global Look Press, коллаж «Газеты.Ru»

Глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Ричард Мур заявил, что сотрудники британских спецслужб принимают участие в скрытых операциях, направленных на помощь Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления в посольстве Великобритании в Париже Мур отметил, что в MI-6 высоко ценят свое наследие в вопросе скрытых действий, которое ведомство сохраняет и сегодня, «помогая MI-6 Украине бороться с российским вторжением». Говоря об оказываемой Киеву поддержке, он добавил, что ее цена «хорошо известна».

«Но цена отказа от этой поддержки будет бесконечно выше», — подчеркнул Мур.

По его мнению, в случае успеха России на Украине западные страны столкнутся с ростом угроз со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

17 ноября бывший глава MI-6 Ричард Дирлав заявил в интервью Sky News, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией. Он напомнил, как недавно премьер-министр Польши Дональд Туск назвал текущую ситуацию в Европе предвоенной. По его мнению, польский лидер неправ, ведь это «настоящая война».

Ранее Рогов обвинил Британию в помощи ВСУ при разработке плана захвата ЗАЭС.

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