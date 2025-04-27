Политолог заявил, что Трамп может надавить на Зеленского

Политолог Акил: Трамп может надавить на Зеленского, чтобы ускорить капитуляцию

Президент США Дональд Трамп может использовать военные поражения Украины для давления на лидера страны Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости высказал ливийский политолог Иззедин Акил.

«После того как Вашингтон бросил Зеленского, совершенно очевидно, что Трамп захочет использовать его военное поражение, чтобы надавить на него и ускорить капитуляцию», — сказал он.

В свою очередь Зеленский истощен поражениями на фронте и давлением со стороны США, таким образом решение Трампа может подтолкнуть украинского лидера к капитуляции, уверен эксперт.

Недавно эстонский президент Алар Карис передал слова Трампа о том, что стороны украинского конфликта уже максимально близки к его решению.

26 апреля Трамп впервые за последние дни обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине, а только делает вид. Он пригрозил России новыми санкциями.

Ранее Трамп назвал «нелепой» идею вернуть Украине все утраченные территории.