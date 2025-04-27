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Утвержден новый замглавы Палестинской администрации

РИА: утвержден замглавы Палестинской администрации
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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) одобрил назначение Хусейна аш-Шейха заместителем главы Палестинской администрации. Об этом РИА Новости сообщили в исполкоме ООП.

«Мы решили одобрить назначение Хусейна Шехаде Мухаммеда аш-Шейха заместителем председателя исполнительного комитета ООП и президента государства Палестина», — говорится в сообщении.

В исполкоме добавили, что это решение было принято на основании резолюции Центрального совета Палестины в ходе его 32-й сессии в Рамалле. Мероприятие состоялось 24 апреля прошлого года, на нем было утверждено введение должности заместителя председателя Исполнительного комитета ООП, а также президента государства Палестина.

23 апреля посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль сообщил, что российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас проведут двустороннюю встречу 10 мая в Москве. Дипломат отметил, что в ходе встречи стороны обсудят ситуацию в Палестине, а также в секторе Газа и Израиле.

Также Нофаль до этого заявил, что Махмуд Аббас 9 мая приедет в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных празднованию Дня Победы.

Ранее Израиль предостерег Францию от признания Палестины.

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