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На Западе оценили освобождение силами РФ Курской области

Западные СМИ назвали освобождение силами РФ Курской области провалом для Киева
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Многие западные СМИ обсуждают заявление президента РФ Владимира Путина о полном освобождении Курской области: ряд изданий отмечает, что произошедшее стало провалом планов Киева, тогда как другие называют это устранением одного из затруднений, мешающих переговорам по урегулированию конфликта.

«Путин объявил о победе в Курской области, российская армия заявила, что украинские войска были изгнаны из региона», — пишет британская газета Telegraph.

В то же время газета New York Times выразила мнение, что освобождение Курской области может «устранить одно из ключевых затруднений», которое мешает мирным переговорам. Издание при этом напомнило, что военные аналитики с начала украинского вторжения в российский регион расходились во мнениях относительно «мудрости» этой попытки «гамбита».

В свою очередь немецкая газета Berliner Zeitung утверждает, что установление украинского контроля над территориями в Курской области было важно для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он рассчитывал обменять их на территории Донбасса.

6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. 26 апреля текущего года президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Курской области. Российский лидер отметил мужество и героизм бойцов. По словам президента, успешные действия в этом регионе создают благоприятные условия для дальнейшего продвижения на других направлениях.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях.

Ранее в Турции объяснили, чем опасно для Украины сопротивление переговорам.

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