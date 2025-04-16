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Глава Еврокомиссии заявила об исчезновении Запада после возвращения Трампа

Глава ЕК фон дер Ляйен: с приходом Трампа Запада, каким мы его знали, больше нет
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Yves Herman/Reuters

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Запад, каким его все знали, перестал существовать. Об этом заявила в интервью газете Zeit председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — сказала она.

При этом фон дер Ляйен отметила, что продолжает оставаться сторонником трансатлантического партнерства и верит, что дружба между США и Европой сохранится.

10 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя напряженность в отношениях Европы и США, призвал стороны поддерживать трансатлантические отношения, несмотря на «временные потрясения».

В конце февраля кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что все сигналы, которые Германия получает из США, указывают на то, что интерес к Европе со стороны Вашингтона значительно падает. Он выразил надежду, что США удастся убедить в том, что добрые трансатлантические отношения отвечают взаимным интересам. Мерц добавил, что есть много граждан США, которые «критически оценивают путь собственного правительства».

Ранее глава дипломатии ЕС призвала США не разрушать взаимное сотрудничество.

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