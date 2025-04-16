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В Совфеде оценили слова фон дер Ляйен о том, что Запада больше не существует

Пушков: после возвращения Трампа между США и Европой наметился зримый раскол
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РИА Новости

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Запада в прежнем виде больше не существует, показывает глубину раскола между Брюсселем и Вашингтоном, а также уровень тревоги руководства ЕС. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что США и Европа по-прежнему связаны «тысячами канатов и нитей», однако на политическом уровне Запад при Дональде Трампе распался на две части.

«Совпадающих интересов между ними все меньше, расхождений, а теперь и конфликтов – все больше. Тарифы, Украина, переговоры с Путиным, Гренландия, базовые ценности, отношение к миграции и даже, видимо, отношения с Китаем, в котором в ЕС уже видят возможного партнера в тарифной войне – никогда еще между США и Европой не было такого набора разногласий», — сказал Пушков.

По мнению парламентария, это уже не просто разногласия, а «зримый и явный» раскол.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Запад, каким его все знали, перестал существовать. При этом фон дер Ляйен отметила, что продолжает оставаться сторонником трансатлантического партнерства и верит, что дружба между США и Европой сохранится.

Ранее стало известно о «ярости» Трампа на Европу после его ссоры с Зеленским.

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