Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирландский журналист раскритиковал Зеленского за стиль одежды на прощании с папой Римским

Боуз назвал Зеленского отвратительным за внешний вид на прощании папой Римским
close
Nathan Howard/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз резко осудил президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид во время прощания с папой Римским Франциском в Ватикане. Соответствующий пост Боуз опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Диктатор никого не уважает… Отвратительный», — написал он, сопроводив сообщение фотографией Зеленского в одежде в стиле милитари.

Журналист подчеркнул, что выбор такого образа на траурном мероприятии демонстрирует неуважение.

«Этот человек преждевременно отправил на тот свет тысячи своих соотечественников», — добавил Боуз.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на церемонию в черном камуфляже, нарушив таким образом нормы этикета. Как отмечается, Зеленский «привычно не нашел официального костюма» для траурной церемонии.

Депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди» предложил «спонсорам» Владимира Зеленского вручить ему книгу по этикету.

Ранее Трампа обвинили в нарушении дресс-кода во время мероприятия в Ватикане.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами