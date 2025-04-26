Ирландский журналист раскритиковал Зеленского за стиль одежды на прощании с папой Римским

Боуз назвал Зеленского отвратительным за внешний вид на прощании папой Римским

Ирландский журналист Чей Боуз резко осудил президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид во время прощания с папой Римским Франциском в Ватикане. Соответствующий пост Боуз опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Диктатор никого не уважает… Отвратительный», — написал он, сопроводив сообщение фотографией Зеленского в одежде в стиле милитари.

Журналист подчеркнул, что выбор такого образа на траурном мероприятии демонстрирует неуважение.

«Этот человек преждевременно отправил на тот свет тысячи своих соотечественников», — добавил Боуз.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на церемонию в черном камуфляже, нарушив таким образом нормы этикета. Как отмечается, Зеленский «привычно не нашел официального костюма» для траурной церемонии.

Депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди» предложил «спонсорам» Владимира Зеленского вручить ему книгу по этикету.

Ранее Трампа обвинили в нарушении дресс-кода во время мероприятия в Ватикане.