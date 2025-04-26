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В МИД рассказали о солидарности КНДР с РФ при освобождении Курской области

МИД: солидарность КНДР в освобождении Курской области — проявление союзничества
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что солидарность со стороны КНДР в вопросе освобождения Курской области является проявлением союзнического уровня отношений. Ее слова приводит kp.ru.

«Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня наших отношений», — заявила она.

Захарова выразила уверенность, что связи двух стран «и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в соответствии с договоренностями лидеров наших стран».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему Владимиру Путину заявил, что военные из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) показали мужество и героизм во время боев в Курской области. 26 апреля Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее Захарова рассказала о роли бойцов из КНДР в освобождении Курской области.

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