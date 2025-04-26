Захарова о роли бойцов КНДР в Курской области: РФ не забудет друзей

Россия никогда не забудет друзей из Северной Кореи. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале новость об освобождении Курской области от ВСУ и роли военных из КНДР в рамках операции.

«Никогда мы не забудем наших друзей», — подчеркнула она.

26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена.

По словам президента России Владимира Путина, полный разгром ВСУ в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также «приближает разгром неонацистского режима».

19 апреля Герасимов в докладе российскому президенту заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском и Курском направлениях.