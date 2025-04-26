Посольство России прокомментировало взрыв в Иране

Посольство в Иране: россияне не пострадали при взрыве в Бендер-Аббасе

Посольство Российской Федерации в Иране сообщило в своем Telegram-канале, что россиян нет среди пострадавших при взрыве топливной цистерны в порту Бендер-Аббаса на юге Ирана.

«К счастью, информации о пострадавших россиянах не выявлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все заграничные учреждения Российской Федерации находятся в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме.

Всего число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны превысило 500 человек. Четверых не удалось спасти. Об этом рассказал представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст. До этого он сообщил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности, отметил он.

Как писало агентство Tasnim, резервуар с топливом взорвался в порту Шахид Реджаи по неизвестной причине, в район взрыва были направлены группы быстрого реагирования.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.