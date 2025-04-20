В МИД ответили, собирается ли Израиль атаковать ядерные объекты Ирана

Информация о планах Израиля атаковать ядерные объекты Ирана не соответствует действительности. Об этом в интервью газете The Telegraph заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

«Я член кабинета безопасности Израиля, участвую во всех встречах в узком кругу, и я не помню о таком решении. <...> Но Израиль преследует цель не дать Ирану получить ядерное оружие. Если эту цель удастся достичь дипломатией, это приемлемо», — сказал он.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Израиль может атаковать ядерные объекты в Иране в ближайшие месяцы. Отмечается, что данная позиция Израиля имеет место, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пока не готов поддержать такой шаг.

В то же время помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио поддерживали идею военного удара по иранским объектам, потенциально связанным с разработкой ядерного оружия.

Ранее Иран проинформировал Россию о переговорах по ядерной сделке.