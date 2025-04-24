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Администрация Трампа назначила руководителя технических переговоров с Ираном

Politico: Майкл Антон станет руководителем технических переговоров с Ираном
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Администрация Дональда Трампа назначила директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Антона руководителем технической группы США на переговорах с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Антон должен провести первый раунд экспертных переговоров с иранскими официальными лицами в выходные, прежде чем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи снова встретятся в Риме на следующей неделе. Отмечается, что Антон сопровождал Уиткоффа на последнем раунде переговоров в Риме.

«Он идеальный человек для этой работы, учитывая его опыт и интеллект», — заявил представитель администрации Трампа.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. По информации МИД Омана, в следующем раунде переговоров стороны обсудят соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее в администрации Трампа оценили переговоры с Ираном в Риме.

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