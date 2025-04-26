МО: ВСУ потеряли более 76,5 тысячи военных за время боев на Курском направлении

За время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 76,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, с учетом всех потерь, ВСУ лишились более 76 550 солдат, 412 танков, 341 боевой машины пехоты, 314 бронетранспортеров и 2 297 различных боевых бронированных машин. Также утрачено 2 803 автомобиля, 647 самоходных артиллерийских установок и полевых орудий, 64 пусковые установки для реактивных систем залпового огня, среди которых 15 HIMARS и 7 систем MLRS американского производства, а также 31 пусковая установка зенитных ракетных комплексов и 11 транспортно-заряжающих машин.

Кроме того, ВСУ потеряли 134 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационные станции для ПВО, 22 радара для контрбатарейной борьбы и 64 единицы инженерной техники, среди которых 23 машины для разминирования, установка УР-77, 5 мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 16 бронированные машин для ремонта и эвакуации, командно-штабная машина и 5 радиолокационных систем для радиоэлектронной разведки.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По словам президента, полный разгром ВСУ в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск.

Ранее в Госдуме призвали расширить зону безопасности у границ России на всю Украину.