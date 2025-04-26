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Минобороны РФ назвало потери ВСУ за время боев на Курском направлении

МО: ВСУ потеряли более 76,5 тысячи военных за время боев на Курском направлении
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Сергей Бобылев/РИА Новости

За время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 76,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, с учетом всех потерь, ВСУ лишились более 76 550 солдат, 412 танков, 341 боевой машины пехоты, 314 бронетранспортеров и 2 297 различных боевых бронированных машин. Также утрачено 2 803 автомобиля, 647 самоходных артиллерийских установок и полевых орудий, 64 пусковые установки для реактивных систем залпового огня, среди которых 15 HIMARS и 7 систем MLRS американского производства, а также 31 пусковая установка зенитных ракетных комплексов и 11 транспортно-заряжающих машин.

Кроме того, ВСУ потеряли 134 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационные станции для ПВО, 22 радара для контрбатарейной борьбы и 64 единицы инженерной техники, среди которых 23 машины для разминирования, установка УР-77, 5 мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 16 бронированные машин для ремонта и эвакуации, командно-штабная машина и 5 радиолокационных систем для радиоэлектронной разведки.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По словам президента, полный разгром ВСУ в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск.

Ранее в Госдуме призвали расширить зону безопасности у границ России на всю Украину.

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