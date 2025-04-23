Россияне скупают книги о епископах Римско-католической церкви

Книжный сервис Литрес проанализировал изменения спроса на нон-фикшн книги о жизни пап римских и выяснил, что в разные периоды в 2025 году спрос на эти книги рос от 45 до 90%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Книжный сервис проанализировал спрос на нон-фикшн литературу о папе римском в период с 14 февраля 2025 года, когда стало известно о госпитализации епископа Франциска, до 20 апреля этого же года и выяснил, что в этот период выручка с книг (по всем моделям монетизации — PPD, Литрес Подписка и Литрес Абонемент) выросла на 90% по сравнению с аналогичным периодом в декабре - феврале.

После кончины последнего на данный момент епископа Римско-католической церкви за последние три дня (21.04.2025 — 23.04.2025) выручка с нехудожественных книг о папе римском выросла на 45% по сравнению с предыдущим периодом в апреле.

В топ-3 самых популярных книг данной категории за апрель стали электронные экземпляры «Папа римский и война: Неизвестная история взаимоотношений Пия XII, Муссолини и Гитлера» Дэвида Керцера, «Трудно быть папой, или Веселые будни семьи Борджиа» Марии Гараниной, а также аудиокнига «Тело папы» Агостино Паравичини Бальяни в озвучке Романа Волкова.

Также в связи с последними событиями заметен рост спроса на книгу «Конклав» Роберта Харриса, выручка с детектива, раскрывающего тему кончины папы римского, выросла в восемь раз.

Ранее в РПЦ оценили личность папы Римского Франциска.