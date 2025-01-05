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Президент Сербии заявил о готовности выкупа доли России в NIS

Вучич: Сербия готова выкупить долю России в NIS за €700 млн в случае санкций США
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Darko Vojinovic/AP

Сербия готова выкупить российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если США введут санкции. Об этом заявил президент Александар Вучич, его цитирует РИА Новости.

«У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идет примерно о 600 миллионах», — сказал он.

Вучич отметил, что Белград попытается избежать этого, но готов выкупить долю «Газпром нефти» и «Газпрома».

По его словам, документ об американских санкциях может поступить 10 или 13 января.

По данным центрального реестра ценных бумаг, российская «Газпром нефть» владеет 50% акций в компании NIS, Сербия — 29,87%, а «Газпром» — 6,15%. В декабре Вучич заявлял, что Белград обсудит с Москвой возможность выкупа части доли «Газпрома», чтобы она опустилась ниже 50%.

Ранее Вучич назвал разницу между Россией и Западом.

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