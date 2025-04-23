Российским туристам пригрозили депортацией из-за приветствия на китайском языке в Таиланде

В Таиланде пару из России обвинили в расизме из-за приветствия на китайском языке

Россияне приветствовали жителя Таиланда на китайском языке и вынуждены были покинуть местный остров. Об этом пишет Khaosod.

Инцидент произошел на прошлой неделе в провинции Краби. Отдыхавшая там пара из России заговорила с работником национального парка, но вместо того, чтобы сказать «здравствуйте» на английском или тайском языках, решила начать беседу на китайском. Это не понравилось местному жителю, который в итоге приказал туристам покинуть остров.

«Вы сказали «нихао» <...> Из-за вашего отношения и неуважения ко мне как к рейнджеру национального парка [ваш день здесь] закончился. Не будьте расистами. Мы не китайцы, мы тайцы. Так что попробуйте еще раз, и я вас депортирую», — заявил мужчина.

Он записал беседу на видео и опубликовал его в TikTok. Ролик стал вирусным, и таец стал выступать в местных СМИ с заявлениями против оскорбивших его «фарангов» (так называют иностранцев в Таиланде — прим. ред.). Тогда генеральный директор Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда объявил о планах уволить сотрудника из-за «ненадлежащего поведения».

В соцсетях действия тайца вызвали широкую дискуссию. Некоторые его соотечественники признали, что подобное обращение может быть обидным, а другие решили, что мужчина отреагировал слишком остро, сочтя такое приветствие расовой дискриминацией.

Ранее в Таиланде врачи вымогали деньги за оказание помощи впавшей в кому россиянке.