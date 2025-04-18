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В Таиланде врачи вымогали деньги за оказание помощи впавшей в кому россиянке

Тайские врачи оставили россиянку без помощи, потребовав деньги за лечение вперед
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Таиланде врачи отказывались помогать впавшей в кому россиянке, требуя деньги за лечение вперед. Об этом рассказала подруга пострадавшей, Анна Пояркова, которая сейчас ухаживает за ней.

Екатеринбурженка Дарья Толстухина прилетела в Таиланд с подругами, но 15 апреля, за несколько дней до планируемого возвращения домой, внезапно впала в глубокую кому. У 33-летней туристки произошли две остановки сердца, после чего ее отвезли в отделение интенсивной терапии местной больницы.

Однако врачи стали требовать предварительной оплаты лечения. Подруги имели при себе лишь $200 (16,4 тыс. рублей), но в клинике потребовали 14,5 тысяч бат (около 30 тыс. рублей). Дарья около 40 минут оставалась без медицинской помощи, из-за чего, по мнению ее подруги, драгоценное время было упущено.

«Сказали: сначала оплата, потом помощь. Пока мы ехали на такси до отеля за деньгами, Даша просто лежала на каталке без помощи врачей. Ублюдское отношение!» — возмутилась Анна.

По ее словам, у Дарьи сильный отек мозга. Семья и друзья собрали более 1,5 млн рублей на ее лечение, и, несмотря на неопределенные прогнозы врачей, собираются отвезти девушку на родину. Перевозка пациентки самолетом обойдется близким от 3 до 5 млн рублей.

Ранее россиянин впал в кому после инфаркта в аэропорту Таиланда.

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