Зеленский в Риме может лично передать Трампу предложение по Украине

NYT: Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева по конфликту

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом может лично представить встречное предложение Киева по решению конфликта. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что… (Зеленский – прим. ред.) может попытаться лично представить г-ну Трампу встречное предложение Украины», — говорится в сообщении издания.

Газета La Repubblica сообщала, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Рим намерен провести встречи с Зеленским, а также премьер-министром Италии Джорджей Мелони и председателем правительства Великобритании Киром Стармером.

Изначально участие Зеленского в церемонии прощания с папой Римским Франциском было под вопросом. Но утром 26 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что глава государства все же прилетел в Рим, чтобы посетить траурное мероприятие.

Ранее Трамп пригрозил выйти из переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.