Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский в Риме может лично передать Трампу предложение по Украине

NYT: Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева по конфликту
close
Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом может лично представить встречное предложение Киева по решению конфликта. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что… (Зеленский – прим. ред.) может попытаться лично представить г-ну Трампу встречное предложение Украины», — говорится в сообщении издания.

Газета La Repubblica сообщала, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Рим намерен провести встречи с Зеленским, а также премьер-министром Италии Джорджей Мелони и председателем правительства Великобритании Киром Стармером.

Изначально участие Зеленского в церемонии прощания с папой Римским Франциском было под вопросом. Но утром 26 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что глава государства все же прилетел в Рим, чтобы посетить траурное мероприятие.

Ранее Трамп пригрозил выйти из переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами