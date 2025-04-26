Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны детали предстоящих переговоров Ирана и США в Омане

Иран включил «экспертов по снятию санкций» в делегацию на переговорах с США
close
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Иран включил специальную «группу экспертов по снятию санкций» в делегацию, которая ведет непрямые переговоры с США в Омане. Об этом сообщает пресс-служба правительства исламской республики, передает ТАСС.

«Важно, чтобы в этом раунде переговоров США продемонстрировали стремление к снятию санкций», — говорится в заявлении.

24 апреля администрация Дональда Трампа назначила директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Антона руководителем технической группы США на переговорах с Ираном по ядерной программе.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. По информации МИД Омана, в следующем раунде переговоров стороны обсудят соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее в МИД Израиля ответили, собирается ли Тель-Авив атаковать ядерные объекты Тегерана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами