Стали известны детали предстоящих переговоров Ирана и США в Омане

Иран включил «экспертов по снятию санкций» в делегацию на переговорах с США

Иран включил специальную «группу экспертов по снятию санкций» в делегацию, которая ведет непрямые переговоры с США в Омане. Об этом сообщает пресс-служба правительства исламской республики, передает ТАСС.

«Важно, чтобы в этом раунде переговоров США продемонстрировали стремление к снятию санкций», — говорится в заявлении.

24 апреля администрация Дональда Трампа назначила директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Антона руководителем технической группы США на переговорах с Ираном по ядерной программе.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. По информации МИД Омана, в следующем раунде переговоров стороны обсудят соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее в МИД Израиля ответили, собирается ли Тель-Авив атаковать ядерные объекты Тегерана.