Кабмин выделит дополнительные 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 1,3 млрд рублей для помощи пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«На компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из-за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 млрд рублей», — говорится в распоряжении.

До этого Мишустин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном меры поддержки региона, а также вопрос восстановления инфраструктуры.

В марте член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский сообщал, что восстановительные работы в Курской области начнутся после того, как компетентные органы выдадут разрешение на их проведение.

Ранее Хинштейн попросил Госдуму оперативно рассмотреть закон о статусе курских аграриев.