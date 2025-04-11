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Мишустин обсудил с властями Курской области меры поддержки региона

Мишустин обсудил с Хинштейном подготовку программы восстановления Курской области
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном меры поддержки региона, а также вопрос восстановления инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

«В рамках встречи также обсуждалась подготовка программы восстановления инфраструктуры региона», — рассказали в кабмине, отметив, что данная работа ведется по поручению президента Владимира Путина, которое он дал по итогам совещания с членами правительства 18 февраля 2024 года.

В кабмине также рассказали, что в марте правительство направило на докапитализацию государственного Фонда развития промышленности в Курской области 2,4 млрд рублей. Эти средства пошли на финансирование мероприятий по поддержке пострадавших промышленных предприятий.

В марте член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский сообщал, что восстановительные работы в Курской области начнутся после того, как компетентные органы выдадут разрешение на их проведение.

Ранее сообщалось, что 23 храма в Курской области получили повреждения из-за обстрелов ВСУ.

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