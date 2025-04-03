Хинштейн попросил ГД оперативно рассмотреть закон о статусе курских аграриев

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина поставить в приоритет рассмотрение проекта закона о статусе аграриев и льготах для них.

«Для многих наших аграриев, которые в августе были вынуждены покинуть свою территорию, будет абсолютно несправедливо, если они этот статус (статус сельхозпроизводителя. — Прим. ред.) потеряют. Закон сделает для них исключение», — сообщил Хинштейн.

Он отметил, что в настоящее время сохранение статуса предполагает соблюдение ряда условий, которые многие предприниматели Курской области не могут соблюсти в полной мере из-за вторжения ВСУ.

2 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку жителям Курской области, которые лишились жилья из-за атак вооруженных сил Украины, дополнительно выделят 16 млрд рублей.

По словам политика, эти средства куряне могут потратить на покупку или строительство жилья. Мишустин выразил надежду, что эти деньги помогут семьям в Курской области обрести крышу над головой и вернуться к нормальной жизни.

Ранее Алаудинов заявил, что в Судже пока невозможно восстановить мирную жизнь.