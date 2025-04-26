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Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и США

Песков: Путин и Уиткофф не обсуждали возобновление авиасообщения
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между РФ и Соединенными Штатами. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что большинство основных позиций урегулирования украинского конфликта уже согласованы.

В пятницу в Москве прошли четвертые с начала года переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем главы США Стивеном Уиткоффом. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, диалог длился около трех часов и отличался конструктивностью. Трамп охарактеризовал встречу как удачную.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может сражаться еще три года и потерять всю Украину.

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