Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и США

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между РФ и Соединенными Штатами. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что большинство основных позиций урегулирования украинского конфликта уже согласованы.

В пятницу в Москве прошли четвертые с начала года переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем главы США Стивеном Уиткоффом. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, диалог длился около трех часов и отличался конструктивностью. Трамп охарактеризовал встречу как удачную.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может сражаться еще три года и потерять всю Украину.