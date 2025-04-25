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Зеленский допустил, что не поедет в Италию на церемонию прощания с папой Римским

Зеленский может не успеть приехать на церемонию прощания с папой Римским
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может не поехать в Италию на церемонию прощания с папой Римским Франциском, если будет слишком занят. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Если я не буду успевать в Рим, то Украина там все равно будет представлена на высоком уровне», — приводит издание его слова.

По словам Зеленского, для него важно быть в Киеве, поскольку «планируются военные заседания, одно из них будет посвящено ПВО». Предполагается, что в случае, если глава государства не сможет поехать, Киев будут представлять первая леди Елена Зеленская и глава МИД Андрей Сибига.

Незадолго до этого газета La Repubblica со ссылкой на источники писала, что власти Украины стремятся провести встречу с представителями Лондона, Парижа и Вашингтона в Риме в день церемонии прощания с папой Римским Франциском. По информации издания, помимо британцев, французов и американцев, во встрече примут участие итальянцы и немцы, причем делегацию от ФРГ может возглавить уходящий с поста канцлера Олаф Шольц.

Итальянская сторона идею о проведении саммита раскритиковала, добавила La Repubblica.

Позже президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с Зеленским в Риме.

Ранее Трамп не исключил, что достижение мира на Украине возможно при Зеленском.

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