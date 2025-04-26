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Трамп прибыл в Рим

Трамп прибыл в Рим на похороны папы Римского Франциска
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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл в Рим, чтобы посетить похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

По информации журналистов, американский лидер прилетел в аэропорт около полуночи по московскому времени. Затем политик отправится на виллу Таверна, откуда утром — в базилику Святого Петра. Днем в субботу после участия в траурных мероприятиях президент Соединенных Штатов полетит в Вашингтон.

25 апреля итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники написала, что власти Украины стремятся провести встречу с представителями Лондона, Парижа и Вашингтона в Риме в день церемонии прощания с папой Римским. По информации издания, помимо британцев, французов и американцев, во встрече примут участие итальянцы и немцы, причем делегацию от Германии может возглавить уходящий с поста канцлера Олаф Шольц.

Папы Римского не стало 21 апреля, ему было 88 лет. В ближайшее время в Ватикане начнутся выборы нового понтифика. Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, а также какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ватикане рассказали о последнем дне папы Римского.

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