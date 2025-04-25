Киев предложил странам Европы провести саммит в день похорон папы Римского

Украинские власти хотят провести встречу с представителями Лондона, Парижа и Вашингтона в Риме в день похорон папы Римского Франциска. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники.

«Несколько источников <...> подтверждают, что именно из Киева по дипломатическим каналам Италию и других европейских партнеров попросили организовать более широкий саммит по Украине», — говорится в материале издания.

Предполагается, что помимо британцев, французов и американцев, во встрече примут участие итальянцы и немцы, причем делегацию от ФРГ может возглавлять уходящий с поста канцлера Олаф Шольц.

При этом итальянская сторона идею о проведении саммита раскритиковала, отметив, что в день похорон понтифика число машин в кортежах политиков будет насчитывать сотни, и организовать встречу будет трудно с логистической точки зрения.

23 апреля министерство иностранных дел Британии подтвердило перенос встречи в Лондоне с представителями МИД Франции и Германии, а также госсекретарем США. Как заявили в МИД Британии, переговоры на уровне министров отложены. Встреча по вопросам урегулирования конфликта на Украине состоялась на уровне экспертов.

Ранее Европа и Украина предложили мониторинг прекращения огня.