Отказ посла Вашингтона в Берлине от участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине встречи американских и советских солдат на реке Эльбе, представляет собой неконструктивный шаг. Такое заявление сделал внук ветерана Вооруженных сил США Джозефа Половски, пишет РИА Новости.

«То, что представители американского дипломатического корпуса <...> решили не участвовать в почтении памяти солдат, является неконструктивным решением, противоречащим самому духу дня — «дня пожатия рук», — сказал мужчина.

По его мнению, причина такого шага не имеет особого значения.

Также мужчина рассказал о своем деде — ветеране ВС США Джозефе Половски. Он родился в семье еврейских эмигрантов, которая жила на территории Украинской ССР и затем перебралась в США. После окончания боевых действий Джозеф Половски начал заниматься антивоенным активизмом, подчеркнул его внук.

25 апреля в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Комментируя встречу, помощник главы российского государства Юрий Ушаков подчеркнул ее символическое значение. Он пояснил, что мероприятие состоялось в 80-ю годовщину исторической встречи на реке Эльбе.

Ранее россиянам показали видео с «ожившими» фотографиями, сделанными во время встречи на реке Эльбе.