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Ушаков отметил символизм встречи Путина и Уиткоффа

Ушаков: встреча Путина и Уиткоффа состоялась в 80-ю годовщину встречи на Эльбе
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Кремле подчеркнули символическое значение встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, состоявшейся в 80-ю годовщину встречи между советскими и американскими войсками на Эльбе. Об этом заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Эта встреча, как всем известно, символизирует боевое сотрудничество двух наших стран в борьбе с нацизмом», — отметил Ушаков.

По его словам, это событие знаменует продолжение продуктивного диалога между Россией и США, который будет поддерживаться на высоком уровне в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Также помощник президента России Юрий Ушаков заявил, очередная встреча сблизила позиции Российской Федерации и Соединенных Штатов не только по Украине, но и по другим вопросам.

Ранее стали известны детали переговоров Путина и Уиткоффа в Москве.

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