Россиянам показали видео с «ожившими» фото встречи войск на Эльбе в 1945 году

RT показал россиянам ожившие фотографии встречи войск на Эльбе в 1945 году

Россияне могут увидеть видеоролик с «ожившими» архивными снимками встречи советских и американских войск на реке Эльбе 25 апреля 1945 года. Легендарные фото «оживил» RT с помощью нейросетей.

Героями видеоролика стали солдаты Красной армии и армии США, пожавшие друг другу руки – это гвардии лейтенант Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько, а также лейтенант Альфред Бак Котцебу и рядовой Джозеф Джо Половски от армии США.

Ролик сопровождается воспоминаниями солдат о легендарном событии. В частности, приводится фраза рядового армии США Джозефа «Джо» Половски: «Мы обнялись и поклялись вечно помнить о нашей встрече…»

Благодаря ожившим снимкам можно увидеть эмоции военных и почувствовать теплую душевную атмосферу встречи, состоявшейся в конце Второй мировой войны и ставшей предвестником скорой победы над гитлеровской Германией.

Напомним, встреча на Эльбе стала одним из самых памятных событий Великой Отечественной войны. Солдатам было ясно, что это конец – Третий рейх разрублен на две половины, и после того, как советские и американские солдаты встретились, нацистам стало некуда отступать. В честь юбилея этой встречи «Газета.Ru» рассказала, как она прошла и чем запомнилась участникам.

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