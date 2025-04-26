Зеленский: конфликт на Украине не закончится без мира через силу

Конфликт на Украине не закончится без «мира через силу». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с американским журналистом Беном Шапиро.

Такое заявление Зеленский сделал, оценивая его слова о том, что президент США Дональд Трамп придет к решению кризиса посредством «мира через силу».

«Это правда», — сказал Зеленский.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия ведет себя вежливо и не разглашает детали переговоров по урегулированию украинского конфликта, это делает Зеленский.

По его словам, если журналисты хотят узнать мнение относительно сути переговоров, им необходимо обращаться к Зеленскому.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Зеленского. По словам хозяина Белого дома, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам украинский лидер, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.