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Лавров высказался о вежливости России и выступил с обвинением в адрес Зеленского

Лавров: Россия в отличие от Зеленского не разглашает детали переговоров
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Kaan Soyturk/Reuters

Россия ведет себя вежливо и не разглашает детали переговоров по урегулированию украинского конфликта, это делает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — сказал министр в ответ на вопрос о том, устраивают ли российскую сторону положения предполагаемых договоренностей по урегулированию украинского конфликта.

По его словам, если журналисты хотят узнать мнение относительно сути переговоров, им необходимо обращаться к Зеленскому.

«Он рад говорить с кем угодно посредством СМИ и излагает свои требования даже к президенту (США Дональду. — «Газета.Ru») Трампу», — добавил дипломат.

В этом же интервью Лавров заявил, что Москва готова к заключению сделки по Украине, однако осталось финализировать некоторые спорные моменты.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Зеленского. По словам хозяина Белого дома, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам украинский лидер, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.

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