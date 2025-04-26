Президент Литвы призвал пересмотреть христианское учение

Христианское учение необходимо исправить в соответствии с нынешней геополитической обстановкой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Sputnik.Литва.

По мнению главы государства, современная геополитическая ситуация требует поправок в христианском учении. К примеру, исправить следует постулат о непротивлении злу насилием.

«Иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского. Это желание защитить силы здорового мира от уничтожения», — утверждает он.

До этого Науседа заявлял, что Россию невозможно остановить «сладкими словами», нужна сила.

В апреле министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что военная помощь Украине в этом году составит €200 млн. Она уточнила, что Вильнюс должен выделить €110 млн в рамках своих обязательств, но сумма вырастет за счет дополнительного финансирования.

Ранее в Литве призвали разрешить Украине бить по России ракетами большой дальности.