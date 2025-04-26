Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Россия рассматривает «серьезные предложения» по Украине

Лавров: Россия выдвигает и рассматривает «серьезные предложения» по Украине
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, однако остаются нерешённые вопросы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу CBS News.

«Мы серьезные люди и рассматриваем серьезные предложения. Мы выдвигаем серьезные предложения», — сказал министр.

По его словам, об этом процессе не следует распространяться, пока он не будет завершен.

«Переговоры продолжаются, и пока они не завершатся, мы не будем раскрывать их содержания», — отметил дипломат.

В этом же интервью Лавров сообщил, что Россия готова к заключению сделки по Украине, однако осталось финализировать некоторые спорные моменты.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине «довольно близки» к сделке.

Ранее в США заметили новое условие Путина на переговорах по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами