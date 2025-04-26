Лавров заявил, что Россия рассматривает «серьезные предложения» по Украине

Лавров: Россия выдвигает и рассматривает «серьезные предложения» по Украине

Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, однако остаются нерешённые вопросы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу CBS News.

«Мы серьезные люди и рассматриваем серьезные предложения. Мы выдвигаем серьезные предложения», — сказал министр.

По его словам, об этом процессе не следует распространяться, пока он не будет завершен.

«Переговоры продолжаются, и пока они не завершатся, мы не будем раскрывать их содержания», — отметил дипломат.

В этом же интервью Лавров сообщил, что Россия готова к заключению сделки по Украине, однако осталось финализировать некоторые спорные моменты.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине «довольно близки» к сделке.

Ранее в США заметили новое условие Путина на переговорах по Украине.