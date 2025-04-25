Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине

Лавров заявил, что для сделки по Украине почти все готово

Россия готова к заключению сделки по Украине, однако осталось финализировать некоторые спорные моменты. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы готовы заключить соглашение, но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», — заявил Лавров.

Официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс также отметила, что в Вашингтоне не считают, что требуют от Украины больше, чем от России, в рамках урегулирования конфликта между странами.

Накануне Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.