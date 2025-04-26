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В Британии признали стойкость Трампа в реализации своего плана по Украине

Times: план Трампа по мирному урегулированию на Украине «высечен в камне»
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Nathan Howard/Reuters

План президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, который предусматривает юридическое признание Крыма в составе России, «высечен в камне». Такое выражение использовало британское издание The Times.

«План Трампа, предусматривающий сохранение за Россией освобожденных территорий на Украине, «высечен в камне», на фоне того, как <...> Зеленского вынуждают принять навязываемый мир», — пишет газета.

План американского президента предусматривает снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция украинского президента Владимира Зеленского. По словам американского лидера, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европа и Украина представили США список предложений по урегулированию конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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