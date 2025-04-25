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В Германии заявили о подготовке Украиной к худшему сценарию в переговорах с США

Bild: Украина готовится к худшему сценарию в переговорах с США
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Vadim Ghirda/AP

Украина готовится к самому неблагоприятному развитию событий в переговорах с США. В Киеве допускают прекращение американской помощи, сообщает немецкий журнал Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Кроме того, Украина испытывает разочарование по поводу мирного плана президента США Дональда Трампа. Собеседник отметил, что в Киеве надеялись на определенную стратегию переговоров со стороны Белого дома, но Трамп не оказывает давления на Москву и не выражает четкой критики в ответ на ракетные удары и атаки дронов.

«То, что написано на бумаге, и то, что нам сигнализируют на переговорах, неприемлемо. Мы просто так не сдадимся», — добавил представитель украинского правительства.

Сегодня Дональд Трамп сообщил, что переговоры США с Россией и Украиной прогрессируют, но ситуация остается очень хрупкой. Он отметил, что переговоры США и России в настоящий момент ведутся только на тему урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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