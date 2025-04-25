Berliner Morgenpost: в Берлине планируют запретить флаги России и СССР 8 и 9 мая

В Берлине полиция намерена вновь запретить использование флагов России и СССР 8 и 9 мая — на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost.

«Полиция Берлина снова издаст общий приказ, запрещающий <…> демонстрацию российских флагов и знамен», — говорится в публикации.

Планируется, что распоряжение будет действовать с 6:00 [7:00 мск] 8 мая до 22:00 9 мая в районах вокруг мемориалов в районах Трептов, Митте и Панков.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 80-я годовщина Победы подразумевает «иной масштаб празднования». В связи с этим в преддверии 9 Мая в каждом российском регионе будут вводиться свои режимы, связанные с обеспечением безопасности и другими аспектами. Кроме того, он сообщил, что в День Победы в Москве по Красной площади пройдут герои специальной военной операции.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будет президент Сербии Александар Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, на празднование Дня Победы в Москве также ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы посетит и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель также подтвердили свой приезд в Москву на 9 Мая.

Ранее в РФ отказались звать глав недружественных государств на парад Победы.